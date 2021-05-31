الرئيس الموريتاني يتسلم رسالة من رئيس السلطة الانتقالية في مالي

تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الاثنين، رسالة من العقيد عاصمي جويتا رئيس السلطة الانتقالية العسكرية في مالي.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الموريتاني بالقصر الرئاسي في نواكشوط، اليوم، الزين مولاي وزير الشؤون الخارجية المالي والمبعوث الخاص لرئيس السلطة الانتقالية.

ولم يدل المسؤول المالي بتصريحات صحفية بعد اللقاء، لكن مصادر دبلوماسية أوضحت أن الرسالة تشرح اسباب إطاحة العسكريين في مالي بالرئيس الانتقالي باه انداو ورئيس حكومته مختار وان.

وقررت المجموعة الاقتصادية لدول أفريقيا الغربية تعليق عضوية مالي بسبب الانقلاب العسكري.

وسلمت المحكمة الدستورية في مالي مقاليد السلطة رسميا إلى الكولونيل جويتا /38 عاما/ مساء الجمعة الماضي ، وكان جويتا قد أعلن في وقت سابق من الأسبوع عزل الرئيس ورئيس الوزراء.

وجاء الانقلاب نتيجة لغضب الجيش من تعديل وزاري شهد عزل ضابطين كبيرين من منصبيهما.

وفي أغسطس الماضي، كان ضابطا الجيش قد شاركا في انقلاب أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا من منصبه بعد أن بقي به قرابة سبعة أعوام، وكان جويتا هو قائد حركة الاستيلاء على السلطة قبل تسعة أشهر أيضا.