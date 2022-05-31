وزراء خارجية التعاون الخليجي يلتقون وزير خارجية أوكرانيا عبر الإنترنت غدا

قال مصدر دبلوماسي غربي في الرياض أن لقاء "مرتقبا "سيعقد غدا الأربعاء بين وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا ونظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي الست.



وأوضح المصدر في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية( د.ب.أ) اليوم -شريطة عدم الإشارة إلى هويته - أن "اللقاء سيعقد عبر تقنية الاتصال عن بعد وبالتزامن مع وجود وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف" في السعودية.



ووصل لافروف إلى المملكة عصر اليوم قادما من البحرين حيث من المقرر أن يلتقي اليوم بالأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين طه وفي المساء سيجري مباحثات مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان في مقر الخارجية السعودية حول آفاق التعاون بين البلدين واستقرار أسواق الطاقة والأمن الغذائي والأزمة الأوكرانية.



وأضاف المصدر أن"سبل إنهاء الحرب الروسيةـ الأوكرانية ومسألة تصدير الحبوب الأوكرانية لمواجهة أزمة الأمن الغذائي العالمية المتفاقمة بسبب هذه الحرب سيتصدران مناقشات الطرفين".



ومن المقرر أن يلتقي لافروف بوزراء خارجية الدول الست غدا في مقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض.



وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله التقى الوزير كوليبا على هامش مشاركتهما في المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس" 2022 يوم 25 أيار/مايو الجاري.



وناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "أهمية الدعم الدولي لأوكرانيا" مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان يوم أمس الاثنين وذلك خلال مكالمة هاتفية بين الجانبين بحسب ما أعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس.



وخلال المكالمة التي جمعتهما شدد بلينكن على أهمية الدعم الدولي لأوكرانيا على اعتبار أنها تدافع عن سيادتها وسلامة أراضيها.كما شدد على الحاجة إلى استجابة عالمية لأزمة الأمن الغذائي الناجمة عن الحرب الوحشية التي شنها الرئيس بوتين طبقا للبيان.



وأكد المصدر في سياق تصريح لـ( د.ب.أ) أن اللقاء الخليجي الأوكراني"سيعقد فور إنتهاء الاجتماع بين وزير الخارجية الروسي ونظرائه في دول التعاون الخليجي".



وتوقع المصدر أن "يؤكد الوزير كوليبا أثناء الاجتماع وجهة نظر بلاده التي ترى أن العقوبات الدولية على روسيا غير كافية وأن الحرب أدت إلى تغيرات جذرية في العلاقات الدولية".



وقبل بدء غزو روسيا لجارتها في فبراير كانت أوكرانيا تعد بمثابة "سلة خبز للعالم" إذ كانت تصدّر عبر موانئها 5ر4 ملايين طن من المنتجات الزراعية شهريًا ويمثل ذلك 12% من إجمالي القمح العالمي و15% من الذرة ونصف زيت دوار الشمس لكن مع إغلاق الموانئ الأوكرانية حذّرت الأمم المتحدة من أن الحرب تفاقم أزمة الغذاء العالمية التي قد تؤدي إلى سنوات من الجوع الجماعي.



وزاد المصدر أن دول المجلس ستؤكد للوزير الأوكراني "دعمها لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد وحماية المدنيين والسعي الجاد نحو الحلول السياسية التفاوضية ولكافة الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة سياسيا".



وأطلقت روسيا في 24 شباط/فبراير الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا ، فرضت على إثرها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وغيرها من دول العالم عقوبات غير مسبوقة على روسيا.