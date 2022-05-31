محافظ الشرقية: إقامة عرض مسرحي احتفالا بذكرى دخول العائلة المقدسة منطقة تل بسطا

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، متابعة الاستعدادات النهائية اللازمة لاستقبال ضيوف احتفالية دخول العائلة المقدسة تل بسطا، والتي تنظمها الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة بالشرقية، بالتعاون مع مطرانية الزقازيق ومنيا القمح للأقباط الارثوذوكس، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساءً بمنطقة أثار تل بسطا بمدينة الزقازيق.

من جانبها، أوضحت الدكتورة رشا حسن، مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية، أنه تم استغلال كافة الإمكانيات المتاحة لإطلاق الحفل ليخرج بصورة مشرفة تليق بمباركة السيدة العذراء مريم والسيد المسيح أرض الشرقية؛ مضيفةً في بيانٍ لها، أن الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع مطرانية الزقازيق ومنيا القمح قد انتهت من تجهيز المنطقة الأثرية بالدعم اللوجيستى من حيث الإضاءة وترتيب المسرح والإعداد لتقديم عرض فني يقدمه فريق ثياتيرا، بمصاحبة كورال المطرانية ليكن نور، بالإضافة لتجهيز معرض الفن القبطي بالتعاون مع مؤسسة الفن والحياة لعرض أهم الأعمال الفنية لمجموعة من الفنانيين التشكيليين.

وأشارت مديرة الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بمحافظة الشرقية، إلى أنه قد جرى الانتهاء من تصميم البانر الخاص بالاحتفالية، فيما تم الانتهاء كذلك من أعمال النظافة بمحيط المنطقة الأثرية في تل بسطا وإزالة تراكمات القمامة والسفوحة من علي جانبي الطرق وإعادة طلاء الأرصفة، وإعادة تخطيط مداخل المحافظة وتهذيب الأشجار ومراجعة أعمدة الإنارة وتهيئة الشوارع التي تشهد تنفيذ أعمال توصيل غاز طبيعى أمام حركة السيارات وعبور المواطنين لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع العاصمة؛ لاستقبال ضيوف احتفالية دخول العائلة المقدسة في منطقة تل بسطا الأثرية.