تقرير:إسرائيل تطالب أكثر من 100 من رعاياها بمغادرة تركيا بسبب تهديد إيراني

ذكر تقرير إخباري أن الحكومة الإسرائيلية أبلغت أكثر من 100 من رعايها في تركيا بمغادرتها بسبب تهديد إيراني.

ووفقا للتقرير الذي أوردته القناة 12 الإخبارية التليفزيونية مساء اليوم الاثنين، أنه إضافة للتحذيرات العامة بعدم السفر إلى تركيا ، تم الإتصال باكثر من 100 إسرائيلي في تركيا كل على حدة وتم تحذيرهم من التهديدات التي يواجهونها في البلاد.

كان مسؤولو الأمن القومي في إسرائيل قد شددوا في وقت سابق اليوم الاثنين تحذيراتهم للإسرائيليين من السفر إلى تركيا.

وأوضح موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي أن هذا يأتي تحسبا لأية "أعمال إرهابية قد ينفذها الإيرانيون لاستهداف إسرائيليين".

وكان مسؤولو الأمن في إسرائيل قد حذروا من إمكانية تعرض إسرائيليين لهجمات في تركيا أو غيرها من الدول التي تجمعها حدودا مع إيران، وذلك بعد اغتيال قيادي بالحرس الثوري الإيراني مؤخرا.