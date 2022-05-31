«الناشرين العرب» ينعى المفكر السوري محمد عدنان سالم

نشرت الصفحة الرسمية لمجموعة الناشرين العرب نعيا للمفكر السوري الراحل محمد عدنان سالم، واصفين إياه بأحد مؤسسي اتحاد الناشرين العرب، وسط حالة من الحزن والتعبير عن الفقدان.

ورد في منشور الصفحة: غيب الموت المفكر السورى محمد عدنان سالم، مدير «دار الفكر» السورية التي أسسها عام 1957، كما أنه ناشر سورى رائد ورئيس اتحاد الناشرين السوريين السابق وأحد مؤسسى إعادة اتحاد الناشرين العرب عام 1995 م وتقلده نائب رئيس الاتحاد لعدة دورات، صاحب ومدير دار الفكر، ورئيس اللجنة العربية لحماية الملكية ورئيس الجمعية السورية للملكية الفكرية، ورئيس الملتقى العربى لناشرى كتب الأطفال وعضو مراسل لمجمع اللغة العربية، يصفه المثقفون والمفكرون العرب بقولهم «هو شيخ الناشرين ورجل سبق عقلُه عملَه، وكان رجلًا خلوقًا مهنيًا ذا أياد بيضاء في مهنة النشر العربى عامة ومهنة النشر السورية خاصة والمدافع عن الملكية الفكرية ومحاربة التزوير بكافة أشكاله.

وأضاف المنشور: عدنان سالم تاريخ طويل في عالم الكتاب، فمن صاحب مكتبة إلى صاحب مشروع (اقرأ).. ومن ناشر إلى صاحب رسالة، ومن صاحب فكر إلى صاحب دعوة وداعية، وصاحب مؤلَّفات ومواسم ثقافية، يقيم المحاضرات والندوات والحوارات، ويكرم العلماء.