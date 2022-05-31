أكد الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، أن الفريق الأفضل هو من خسر اللقب، وذلك عقب خسارة الأحمر أمام الوداد المغربي، بثنائية دون رد، في نهائي دوري الأبطال، مساء أمس.

وقال موسيماني، خلال المؤتمر الصحفي عقب النهائي الإفريقي: «عندما تلعب في أرض محايدة وجمهور متساوٍ بين الفريقين، عندها نتحدث عن الفوز والخسارة».

وأضاف: «أعتقد أن كل من كان وراء هذا القرار يشعر بالسعادة اليوم، البعض يسألني عن التشكيل والخطة لأني خسرت لكنني أذكرهم أن الأهلي فاز على الرجاء بنفس التشكيل، الجميع يعرف أن السولية مصاب، ولهذا لم ندفع به من البداية».

وأكمل: «كرة القدم تعتمد على تسجيل الأهداف. بيرسي تاو أهدر فرصة وكذلك محمد شريف».

وتساءل: «لا أعلم كيف يتحدث أحد عن التنظيم الجيد لنهائي دوري أبطال إفريقيا. أعتقد أن المغاربة فقط من يرون ذلك».

وأكد موسيماني أنه ليس لديه مشكلة مع التحكيم سوى في إهدار الوقت خاصة في الشوط الثاني. وكان ينبغي على الحكم أن يحافظ على الوقت، فالحكم نفسه قام باستبدال ساعته في ٣ دقائق والحارس سقط على الأرض عدة مرات وأهدر هو الآخر أكثر من ثلاث دقائق، بالإضافة إلى صبية الملعب الذين أضاعوا الكثير من الوقت أثناء إعادة الكرة، وهذا حدث لأن الأهلي يخوض المباراة على ملعب المنافس، ولهذا كان من الطبيعي أن يفوز الوداد وسط كل هذه الظروف.

واختتم موسيماني تصريحاته بتهنئة الوداد ومدربه بالفوز في المباراة.