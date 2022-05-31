رئيس وزراء المجر: أوروبا ترقص على شفا أزمة عالمية بسبب العقوبات

نوه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إلى أن «أوروبا ترقص على شفا أزمة عالمية بسبب العقوبات التي تفرضها على روسيا»، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري، مساء الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء الهنغاري، في مقابلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء: «لدينا مشكلات كافية، فقد ارتفعت أسعار الطاقة ارتفاعا هائلا والتضخم مرتفع، وأوروبا كلها ترقص على شفا أزمة اقتصادية عالمية بسبب العقوبات».

ووفقا لرئيس الوزراء المجري، فإنه «في مثل هذه الظروف، كان من غير المحتمل إدارة الاقتصاد المجري بنفط مرتفع»، معقبًا: «الأمر سيكون مساويا لقنبلة ذرية، لكن تم تجنب ذلك».

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن بلاده ليست ملتزمة بالحظر الجزئي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط من روسيا.

وأمس الاثنين اتفق قادة الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على حظر 90% من واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري، ويستورد الاتحاد الأوروبي عبر الناقلات نحو ثلثي مشترياته من النفط الروسي، أما النسبة المتبقية (33%) فيستوردها الاتحاد عبر خط أنابيب «دروجبا».

ويعتزم الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام الجاري التوقف عن شراء 90%، وذلك مع توقف بولندا وألمانيا عن استقبال النفط الروسي عبر «دروجبا»، وفيما يتعلق بالنسبة 10% الباقية فستظل معفاة بسبب حاجة دول للنفط الروسي مثل المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.