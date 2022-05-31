 سريلانكا تتراجع عن الزراعة العضوية في محاولة لضمان الأمن الغذائي - بوابة الشروق
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سريلانكا تتراجع عن الزراعة العضوية في محاولة لضمان الأمن الغذائي

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 8:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 8:18 م
حثت السلطات في سريلانكا المزارعين على زيادة الإنتاج بأي طريقة ممكنة مع اعتراف الحكومة بفشل خطتها لجعل سريلانكا أول دولة تعتمد بنسبة 100% على الزراعة العضوية، حسبما قال وزير الزراعة ماهيندا اماراويرا اليوم الثلاثاء.

وقال اماراويرا إنه تم إبلاغ المزارعين بالعودة إلى الأسمدة الكيميائية إذا كان هذا ضروريا وزراعة أكبر كميات ممكنة من المحاصيل في محاولة لضمان الأمن الغذائي، بعدما واجهت البلاد انخفاضا في إنتاج الأرز والخضروات.

وأضطر الرئيس جوتابايا راجاباكسا، الذي استحدث مفهوم الزراعة العضوية وحظر استيراد الأسمدة الكيميائية في أيار/مايو 2021، إلى التراجع عن سياسته بعدما بدأ المزارعون في هجر حقول زراعة الأرز الخاصة بهم نتيجة لعدم وجود سماد.

وأوضح اماراويرا أنه تمت مطالبة المزارعين بالعودة إلى أرضيهم التي تركوها في محاولة لتعظيم إنتاج الغذاء.

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