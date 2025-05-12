سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

العائلات: نحن في أوقات حرجة سيتم فيها اختبار التزام الحكومة تجاه مواطنيها



الدعوة تأتي قبيل إطلاق "حماس" الجندي الإسرائيلي الأمريكي الأسير عيدان ألكسندر باتفاق منفرد مع واشنطن



دعت عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، اليوم الاثنين، حكومة بنيامين نتنياهو إلى استغلال الساعات الـ24 القادمة للتوصل إلى اتفاق شامل يعيد ذويها.

هذه الدعوة جاءت في منشور عبر منصة "إكس" قبيل إطلاق حركة "حماس" الاثنين سراح الجندي الإسرائيلي الأمريكي عيدان ألكسندر، عبر اتفاق منفرد مع واشنطن.

وقالت العائلات: "نحن في أوقات حرجة سيتم فيها اختبار التزام الحكومة تجاه مواطنيها".

وأضافت: "يجب على الحكومة أن تستغل الساعات الـ24 المقبلة لتحقيق اختراق والتوصل إلى اتفاق شامل".

ومنتقدةً نتنياهو، اعتبرت العائلات أن "الإفراج المتوقع عن عيدان يظهر أن هناك زعيما حازما ملتزما تجاه مواطنيه"، في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتوجهت بالسؤال إلى نتنياهو: "السيد رئيس الوزراء، ما هو التزامكم تجاه المختطفين الـ58 المتبقين؟".

وأضافت: "هل ستختار أن تصنع التاريخ وتعيد الجميع؟ أم ستواصل المماطلة وكسب الوقت والتنصل من المسئولية على حساب إلحاق ضرر جسيم بالمختطفين ومنع القدرة على إعادة الموتى؟".

وتقدر تل أبيب وجود 59 محتجزا إسرائيليا بغزة، منهم 21 على قيد الحياة، بينما يقبع بسجونها أكثر من 9900 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.