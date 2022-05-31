العراق يعلن استعداده تزويد السوق الأوروبية بالنفط

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كشفت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، اليوم الثلاثاء، عن مفاتحة فرنسا بإمكانية العراق تزويد السوق الأوروبية بالنفط.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم، عن مدير عام الشركة علاء الياسري قوله، خلال استضافته في لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، إن "شركة (سومو)، الوحيدة المسؤولة عن تصدير النفط واستيراد مشتقاته"، موضحا أن "شركة التسويق هي حلقة وسط بين وزارة النفط والجهات المستفيدة من النفط".

وأضاف أن "العراق ملتزم بقرارات أوبك"، مؤكدا الاهتمام بالشركات الحكومية الهندية النفطية والصينية لأنها تتعامل بعقد طويل الأمد ولا يمكن للشركة أن تخسر عملائها.

وأشار إلى أن "الجهات المستهدفة للنفط الخام العراقي هي مصافي النفط"، معبراً عن "أمله بدعم لجنة الطاقة النيابية لعمل الشركة".