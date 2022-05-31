رئيس النواب الليبي يدعو إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت

دعا رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى إجراء الانتخابات في أقرب وقت وإزالة الأسباب التي حالت دون إجرائها في ديسمبر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن ذلك جاء خلال اجتماع تدارس مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022، اليوم الثلاثاء، المقدم من الحكومة المكلفة براسة فتحي باشاغا، في سرت، بحضور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وشدد صالح على أن المجلس يعمل على صياغة دستور جديد للبلاد سيعرض على الشعب للاستفتاء عليه.

بدوره، أكد رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا - خلال الجلسة - أن الحكومة حرصت على إشراك المجالس البلدية في خطة التنمية وإعطائها الصلاحيات في إدارة شؤونها.