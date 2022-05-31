قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ اليوم، لتسجل العظمى على القاهرة الكبرى 37 درجة مئوية.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء الاثنين، أن طقس اليوم يشهد أجواء شديدة الحرارة خلال فترات النهار، معتدلة في الليل، منوهة بأنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة على السواحل الشمالية بمعدل أربع درجات مئوية عن اليوم.

وأكدت أن مصر مازالت تتأثر بامتداد منخفض السودان الموسمي في زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال النهار، مع ارتفاع طفيف في نسبة الرطوبة، ما يؤدي إلى الشعور بارتفاع درجات الحرارة في ساعات النهار.