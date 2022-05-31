 الرئيس التونسي خلال استقباله وزيري العدل والداخلية: لا أحد فوق القانون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الرئيس التونسي خلال استقباله وزيري العدل والداخلية: لا أحد فوق القانون

أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 8:37 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 31 مايو 2022 - 8:37 ص

أكد رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد أنه لا أحد فوق القانون، ولا أحد بإمكانه أن يتعلل بماله أو بوظيفته أو بقرابته للإفلات من الجزاء.
وشدد الرئيس التونسي - خلال استقبالها اليوم وزيرة العدل ليلى جفال ووزير الداخلية توفيق شرف الدين بقصر قرطاج - على أن الجميع سواسية أمام القانون، وعلى أنه لا يمكن تطهير البلاد إلا عندما تطبق القوانين في قصور العدالة بعيدا عن أي تأثير.
وأطمان الرئيس قيس سعيد على سير المرفق العمومي للعدل، وكذلك الوضع الأمنى العام في البلاد.
من ناحية أخرى، التقى الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.


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