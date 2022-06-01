مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة خلال عبوره الطريق بأكتوبر

لقى طفل مصرعه، بعدما صدمته سيارة مسرعة خلال عبوره الطريق بمدينة 6 أكتوبر، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية امن الجيزة، بلاغا يفيد نقل طفل إلى المستشفى مصابا بنزيف وكسور، نتيجة اصطدام سيارة به ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة انقاذة بمدينة 6 أكتوبر.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل الحادث، وتبين اصطدام سيارة ملاكي مسرعة بطفل في الصف الرابع الابتدائي، خلال عبوره الطريق لشراء حلوى من محل تجاري، ونقل الطفل إلى المستشفى مصابا بكسور متفرقة بأنحاء جسده، ونزيف، إلا أنه فارق الحياة.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.