المحكمة الجنائية الدولية تعلن فتح مكتب بكييف للتحقيق في جرائم حرب محتملة

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، مساء اليوم الثلاثاء، فتح مكتب بالعاصمة الأوكرانية كييف، وذلك من أجل التحقيق في جرائم حرب محتملة.

وأعربت المحكمة عن آمالها في دعم دولي للتحقيق في جرائم الحرب في أوكرانيا، وذلك بحسب ما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الثلاثاء.

واجتمع في لاهاي، ممثلون عن مجموعة من الدول تعمل معًا للتحقيق في اتهامات بارتكاب روسيا جرائم حرب في أوكرانيا، حيث تزايدت الدعوات المستمرة لتقديم المسؤولين عن الفظائع التي حدثت في أوكرانيا إلى العدالة.

ويطمح الاجتماع التنسيقي المنعقد اليوم الثلاثاء، في لاهاي بهولندا، مقر «يورودجاست» وكالة التعاون القضائي التابعة للاتحاد الأوروبي المعنية بالتحقيق في الجرائم الجنائية، لتنسيق عمليات التحقيق المشتركة التي يشرف عليها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، البريطاني، كريم خان.

وستكون المدعية العامة الأوكرانية، إيرينا فينيديكتوفا، من بين المشاركين في الاجتماع، وقد فتح مكتبها بالفعل أكثر من 8000 تحقيق جنائي متعلق بالحرب وحدد أكثر من 500 مشتبه بهم، من بينهم وزراء روس وقادة عسكريون.

وكان المدعي العام للمحكمة كريم خان، أكد في وقت سابق أنه «على روسيا التعاون مع تحقيق المحكمة، حول جرائم حرب محتملة ارتكبت منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا».