باحثة أمريكية: انضمام فنلندا والسويد لحلف الأطلسي قد يكون ضرره أكثر من نفعه

من مفارقات حرب روسيا ضد أوكرانيا – التي يتم خوضها كما يُزعم لمنع أوكرانيا من الانضمام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)- تأثيرها على دولتين محايدتين تقليديا في أوروبا، هما فنلندا والسويد . وفي 18 مايو الجاري، أي بعد 84 يوما فقط من الغزو الروسي، تقدم كل من سفيري الدولتين بطلب للانضمام للناتو في احتفال عام بمقر الحلف في بروكسل.

وذكرت إيما آشفورد، وهي زميلة مقيمة بمركز سكوكروفت للاستراتيجية والأمن، وزميلة غير مقيمة بمعهد الحرب الحديثة، في تحليل نشرته وكالة بلومبرج للأنباء أن أمين عام الناتو ينس ستولتنبرج قال في ترحيبه بطلبي الدولتين: "هذه لحظة تاريخية يجب أن ننتهزها. فأنتما أقرب شركائنا، وعضويتكما في الناتو سوف تعزز أمننا المشترك". ويبدو أن من المرجح الموافقة على الطلبين سريعا، ليصبح عدد الدول الأعضاء في الحلف 32.

وتقول آشفورد، إنه مع ذلك قد يغفل قادة الولايات المتحدة، والناتو، خلال الإسراع في إثارة غضب بوتين باحتضان فنلندا والسويد، عن بحث التكاليف المحتملة لضم دولتين أخريين لما هو مقصود أن يكون منظمة دفاع جماعي.

وهناك مكسبان واضحان فقط من وراء ضم الدولتين.

أولهما رمزي: حيث يوفر استعراضا واضحا للتضامن الأوروبي والديمقراطي ضد العدوان الروسي في أوروبا الشرقية.

أما الثاني: فهو فني، يتمثل فى الاعتراف بأن فنلندا والسويد سوف تنسقان عضويتهما في الناتو مع عضويتهما بالاتحاد الأوروبي، متجنبتين السيناريو غير المحتمل، ولكنه سيناريو إشكالي، تتعرض فيه دولة عضو بالاتحاد لعدوان، لكن لا تغطيها المادة الخامسة الخاصة باتفاق الدفاع المتبادل في الناتو.

ومع ذلك، تعد مسألة عضوية فنلندا والسويد أكثر تعقيدا وإثارة للقلق من جميع النواحي الأخرى. وإذا نظرنا إلى القدرة الدفاعية الأوروبية الشاملة، تتمتع فنلندا والسويد فعلا باقتصاديات متقدمة للغاية.

كما أنهما أكثر قدرة عسكريا من بعض الدول الأوروبية الأخرى- خاصة فنلندا التي حافظت على التجنيد بعد فترة الحرب الباردة وتتمتع بمجموعة كبيرة نسبيا من الكفاءات العسكرية، بما في ذلك أكبر قوة مدفعية في القارة.

ومع ذلك، فإنها من وجهة نظر الدول الأعضاء الحاليين في الناتو – وخاصة الولايات المتحدة- ما زالت لا تعتبر بالضرورة مكسبا صافيا.

ولطالما ركزت فنلندا والسويد جيوشهما على الدفاع عن أراضيهما، مما يثير الشكوك حول قيمتهما بالنسبة للمساهمة في أي دفاع مشترك، يُعتبر جوهر ميثاق الناتو.

وعلى الرغم من تعهدات الدولتين بزيادة انفاقهما العسكري والقدرة على تعزيز الدفاعات الأوسع نطاقا لأوروبا، من الممكن أيضا أنهما لن تفعلا ذلك.

وبدلا من ذلك، ربما تعتمد الدولتان على القوة العسكرية لأمريكا- ومظلتها النووبة- كما فعلت دول أوروبية كثيرة طوال سنين. ووفقا لصندوق النقد الدولي، لا تعتبر فنلندا أو السويد دولة قريبة من الوفاء بهدف الناتو بالنسبة للانفاق العسكري، والذي يبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي على الدفاع.

ويشير التاريخ، إلى أن النتيجة الأكثر ترجيحا هي أن دولتين إضافيتين سوف تزيدان عبء أمريكا الدفاعي في وقت يتعين أن تتمحور فيه واشنطن باتجاه أسيا.

وفيما يتعلق بإمكانية الدفاع عن أراضي الناتو الجديدة، يمكن أن يكون انضمام السويد للحلف مفيدا استراتيجيا، حيث سوف يتيح ذلك لقوات الناتو سيطرة أكبر على بحر البلطيق واستغلال جزيرة جوتلاند، في نقطة تفتيش مهمة قبالة دول البلطيق، كنقطة انطلاق في أي صراع مستقبلي.

وعلى النقيض من ذلك، تعتبر الأراضي الفنلندية كابوسا استراتيجيا، فسوف تزيد تعرض الحلف لأي هجمات مستقبلية من جانب موسكو: فالدولة لها حدود مشتركة مع روسيا تبلغ 800 ميل وتعتبر على هذا الأساس كما ذكرت دراسة أخيرة لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" معرضة تماما لتهديدات عسكرية روسية".

وهناك مجموعة كبيرة أخرى من الأسباب التي تدعو إلى الحذر، بما في ذلك المخاوف المعتادة إزاء توسع الحلف ليشمل مجموعة غير عملية من الدول الأعضاء أكثر من أي وقت مضى.

والأمر لا يحتاج إلى ذكاء ليتوقع المرء أن إدارة 32 دولة ستكون أكثر صعوبة من إدارة 30.

فقبل مواجهة الناتو لما تتعرض له أوكرانيا، كان الحلف يسعى جاهدا للحفاظ على السلام بين اليونان وتركيا، وكان عدد قليل من الدول يفي بهدف الإنفاق 2%.

وأثار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جدلا كبيرا عندما ألمح إلى أن الحلف يواجه" موتا دماغيا".

وحتى في وجه العدوان الروسي، ليس هناك إجماع بالنسبة لضم عضوين جديدين للحلف. وقد تكون معارضة تركيا الشديدة لضم فنلندا والسويد محاولة للحصول على تنازلات سياسية من الحلف، لكنها أيضا ترجع كثيرا لدعم الدولتين للقضايا الكردية.

وترى آشفورد، أنه يتعين على قادة الحلف النظر إلى خطر رد الفعل المبالغ فيه من جانب روسيا.

فقد بدأت روسيا ثلاث حروب بسبب احتمال توسع الناتو- حيث غزت جورجيا عام 2008 وشبه جزيرة القرم في عام 2014 ،قبل الحرب الحالية.

وعلى الرغم من أنه من الواضح أن روسيا غير قادرة على شن حملة عسكرية كبيرة أخرى الآن، لا يمكن استبعاد قيام الرئيس فلاديمير بوتين بشيء غير عقلاني ردا على أي توسع للناتو من شأنه أن يجعل الحلف على بعد 200 ميل من مسقط رأسه في سانت بطرسبرج.