أميرة سليم: سعيدة وفخورة بعودتي مرة أخرى إلى المتحف القومي للحضارة المصرية

تستعد السوبرانو العالمية أميرة سليم، لإحياء حفل ضخم في "المتحف القومي للحضارة المصرية" بالفسطاط، يوم 21 يونيو المقبل.

ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل برنامجا غنائيا متنوعا يتضمن نخبة من أجمل أعمالها التي قدمتها، وأخرى تم التحضير لها خصيصًا للحفل لترضي جميع أذواق الجمهور العاشق لهذا الفن.

الحفل من تنظيم المتحف القومي للحضارة المصرية بالتعاون مع RMC، ويتم طرح تذاكر الحفل بداية من يوم 1 يونيو عبر موقع الشركة المنظمة للحفل.

يأتي هذا الحفل استكمالًا لفعاليات "Eternal Egypt مصر الخالدة" التي تقدم سلسلة من الحفلات الفنية الثقافية المصرية الراقية من مختلف الألوان الموسيقية التي تطرب الجماهير بمختلف أذواقهم، وتزامنًا مع ذكرى احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية، واليوم العالمي للموسيقى، وذلك بهدف النهوض بالذوق الفني والثقافي للجمهور.

من جانبه، قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إن المتحف أصبح مقصدًا رئيسيًا لاستقبال الفعاليات الفنية والثقافية المختلفة، والتي تستهدف جميع فئات المجتمع، معبرا عن سعادته بهذا التعاون المثمر مع شركة RMC والذي يتمثل في إطلاق برنامجا جديدا لفعاليات «مصر الخالدة» لإحياء التراث المصري، تعتمد فى بداياتها على استقدام شخصيات من أيقونات الغناء والموسيقى المصرية، وبعد ذلك ستستمر بأفكار متنوعة وشخصيات مختلفة، وسوف يتعاون الثنائي في تقديم فعاليات على مدى العام الجاري.

من جانبها، عبرت السوبرانو أميرة سليم عن سعادتها بالغناء في المتحف القومي للحضارة المصرية، وقالت: "سعيدة وفخورة بعودتي مرة أخرى إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بعد عامين من غنائي في موكب المومياوات الملكية، فمنذ هذا اليوم التاريخي وأعتبر هذا المكان بيتي وله مكانه خاصة في قلبي".

وأضافت: "هذه المرة التقي مع جمهوري بطريقة مباشرة واشاركهم عالمي الموسيقي المتنوع وأتمنى أن يسعدوا معي بكل لحظة مثل سعادتي بلقائهم".

بدوره، قال أحمد عبيد رئيس مجلس إدارة RMC المنظمة للحفل: "فخور باستكمال فعاليات "مصر الخالدة" في المتحف القومي للحضارة المصرية، والتي لاقت نجاحًا جماهيريًا واسعًا منذ إطلاقها في فبراير الماضي، ونحرص من خلال تلك الفعاليات على إثراء الحياة الفنية في مصر والتركيز على دور مصر كمركز للفنون في المنطقة، والعمل على الترويج للسياحة الفنية الثقافية وإعطاء صورة إيجابية للعالم عن مصر، في النهاية نحن نريد أن تصبح الفنون بأنواعها المختلفة مكون أساسي من مكونات السياحة في مصر وأحد عوامل الترويج السياحي في الفترة القادمة".