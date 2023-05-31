الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعلن استشهاد 5 من عناصرها في غارة إسرائيلية

أعلنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الأربعاء، استشهاد خمسة من عناصرها في غارة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية السورية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن غارة إسرائيلية استهدفت موقعا للجبهة الشعبية القيادة العامة، فجرا، في بلدة قوسايا عند الحدود اللبنانية السورية.

بدوره، صرح عضو اللجنة المركزية في الجبهة لشعبية لتحرير فلسطين بدر أحمد جبريل، إنّ قوات الاحتلال شنت فجر اليوم غارة جوية استهدفت أحد مواقع الجبهة في لبنان.

وأضاف أن الغارة أسفرت عن وقوع خمسة شهداء وعدد من الجرحى، إضافة لخسائر مادية.

يأتي هذا فيما أكدت مصادر لبنانية أن الهجوم في قوسايا، إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء زحلة في محافظة البقاع، استهدف مركبة وموقعا للقيادة العامة.

وبينما التزمت إسرائيل الرسمية الصمت وامتنعت عن التعليق على الغارة المذكورة، زعمت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين بأن «سلاح الجو الإسرائيلي لم ينفذ أي غارة في لبنان».