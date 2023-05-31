رجل يتمكن من إخراج رأسه من بين فكي تمساح لينجو من الموت بأعجوبة

وقال إن التمساح، الذي يُشتبه في أنه صغير السن، عاد مرة أخرى ليهاجمه، لكنه تمكن من دفعه بعيدا، بعد أن تعرض لعضة في يده.

وتقول إدارة البيئة في كوينزلاند إنها ستحقق في الحادث، لكن "قد يكون من الصعب تحديد موقع التماسيح في المحيط المفتوح؛ لأن الحيوانات غالبا ما تبحر عبر عشرات الكيلومترات يوميا".

ويصف منتجع جزيرة هاغرستون نفسه بـ "منتجع فاخر خاص مملوك لعائلة". والجزيرة بأكملها، على بعد حوالي 600 كيلومتر شمال كيرنز، متاحة للإيجار بـ 7600 دولار أسترالي في الليلة (أي ما يعادل 4063 جنيه استرليني؛ و4979 دولارا أمريكيا).

وتنتشر التماسيح في الشمال الاستوائي لأستراليا، الذي شهد سلسلة من الهجمات مؤخرا.

ففي فبراير، أطلق الحراس النار على تمساح يبلغ طوله 4.2 م (13.4 قدما)، بعد أن هاجم رجلا وافترس كلبه عند رصيف بعيد لأحد القوارب شمال كيرنز.