بن شرقي يحسم الجدل حول مستقبله مع الجزيرة

وضع المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الجزيرة الإماراتي حداً للتكهنات حول مستقبله مع ناديه، بعدما أثير الجدل مؤخرا حول إمكانية فسخ تعاقده ورحيله.

ونشر بن شرقي عبر حسابه على "انستجرام" صورة له بقميص الجزيرة وهو يشير إلى شعار النادي بإحدى المباريات، في دلالة واضحة على استمراره ضمن صفوف فخر أبوظبي.

وكانت التكهنات قد أثيرت حول إمكانية عودة بن شرقي للزمالك، لكن مصادر داخل القلعة البيضاء نفت الأمر برمته، وأن اللاعب خارج حسابات النادي، وجاء ذلك بعدما كان مرتضى منصور، رئيس النادي الصادر بحقه حكم بعزله من منصبه قد أكد أن هناك لاعبا تحبه الجماهير سيكون ضمن صفوف الفريق في انتقالات الصيف دون الإشارة لهوية اللاعب.