 أشرف زكي عن حصوله على جائزة الدولة التقديرية: ربنا يعطينا العمر ونوفي حق بلدنا - بوابة الشروق
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أشرف زكي عن حصوله على جائزة الدولة التقديرية: ربنا يعطينا العمر ونوفي حق بلدنا


نشر في: الأربعاء 31 مايو 2023 - 12:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 31 مايو 2023 - 12:33 ص

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، تفاصيل تكريمه من المجلس الأعلى للثقافة بجائزة الدولة التقديرية عن أكاديمية الفنون، موجها الشكر لمن رشحوه في أكاديمية الفنون.
وعبر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، عن سعادته بالتكريم، مؤكدا أنه وسام على صدره.
وأضاف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أن التكريم مسئولية وثقة كبيرة وربنا يقدرني وأكون على قدرها، مضيفا أن مصر تستحق الكثير وربنا يعطينا العمر ونسدد لبلدنا اللي علينا ونوفي حقها لأن هي اللي عملتنا.
واختتم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، أنه حصل من قبل على جائزة الدولة التشجيعية وجائزة التفوق ولكن هذه المرة جائزة مختلفة وكبيرة ولها قيمة عالية.

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