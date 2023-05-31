مي سليم: الحادثة كانت كبيرة وعرفتني غلاوتي عند الناس

طمأنت الفنانة مي سليم جمهورها على سلامتها، خاصًة بعد تعرضها لحادث سير خلال ذهابها لتصوير فيلمها الجديد «كابتن جاك»، ويشاركها البطولة الفنان محمد ثروت.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «8 الصبح»، والمذاع على قناة «دي إم سي»، مساء الأربعاء، قائلة: «الحادثة كانت كبيرة، الحمد لله وقدر الله وما شاء فعل، ساعات في حاجات بتحصل بتعرفك غلاوتك عند الناس، وإن في ناس بتحبك».

وأكدت: «الغلطة مش غلطتنا، غلطة اللي كان سايق قدامنا تقريبًا نام أو حاجة فكسر بالعربية ودخل كل العربيات في بعض، وأنا بطلع من العربية مكنتش مصدقة إن هخرج منها».

وعن آخر أعمالها، أوضحت أنها تُنهي تصوير آخر مشاهدها في فيلم «كابتن جاك»، ليتبقى فيه يومًا واحدًا من التصوير، والعمل من بطولة الفنان محمد ثروت والفنان حجاج عبد العظيم ومن إخراج شادي علي.

وعن فيلمها «التاروت»، أكدت أنها على وشك الانتهاء من تصوير الفيلم، بعد تعطله بسبب الحادث الذي تعرضت له، متوقعة عرض الفيلمين بعد عيد الأضحى، ويشاركها البطولة في فيلم «التاروت» الفنانة سمية الخشاب، رانيا يوسف، منذر رياحنة، وعبدالعزيز مخيون، ومحمد عز، ومن وإخراج إبرام نشأت.

وعن دخول ابنتها مجال التمثيل قريبًا، نفت هذا الأمر، مؤكدة أنها ليست ضد فكرة دخولها مجال التمثيل، ولكن لأن ابنتها صغيرة في السن ولابد أن تركز في دراستها بشكل أكثر.