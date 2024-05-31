محتجزة إسرائيلية بغزة: لا تجعلوا مصيرنا بيد نتنياهو ومجلس الحرب

دعت محتجزة إسرائيلية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، الإسرائيليين إلى التظاهر لإجبار حكومتهم على القبول بصفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية، مطالبة إياهم بعدم ترك مصير الأسرى بيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب.

جاء ذلك في تسجيل صوتي بثته "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، لهذه المحتجزة، دون الكشف عن هويتها أو صورتها.

وفي رسالتها الصوتية، قالت المحتجزة: "على جميع الإسرائيليين التظاهر وعدم جعل مصيرنا بيد نتنياهو ومجلس الحرب"، وفقا لوكالة الأناضول. وتساءلت مستنكرة: "أنا في الأسر منذ أكثر من 237 يومًا، ولا أدرى حتى متى أبقى هنا؟".

وأضافت: "أقول لشعب إسرائيل: هل أصبحتم أعضاء في حكومة نتنياهو وجالانت (وزير الدفاع الإسرائيلي) وجانتس (وزير بحكومة الحرب)؟ هل سيصبح مصيري ومصير زملائي مثل رون أراد؟".

وتابعت الأسيرة لدى القسام في رسالتها: "ليخرج الآلاف نساء ورجالا، وليغلقوا شوارع تل أبيب، ولا تعودوا للبيوت حتى نعود للبيوت".

واستطردت: "لا تجعلوا مصيرنا في يد نتنياهو ومجلس الحرب، أنقذونا، الشعب يجب أن يقرر، لا نريد أن نموت هنا".

وهذه هي الرسالة الثانية من نوعها خلال 24 ساعة، إذ بثت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أمس، مقطعا مصورا لأسير إسرائيلي لديها يدعى إلكسندر توربانوف، اتهم فيه حكومة نتنياهو بالإصرار على إعادة الأسرى لدى الفصائل الفلسطينية "جثثا".

وفي وقت سابق الجمعة، وجهت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية بغزة، انتقادات حادة لحكومة نتنياهو، متهمة إياها بـ"اتخاذ قرار متعمد بالتضحية بالأسرى".