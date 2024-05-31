كشفت تقارير صحفية، مساء اليوم الجمعة، أن تمت إضافة لاعبين آخرين من نادي ليفربول إلى القائمة المختصرة للانتقالات في الدوري السعودي للمحترفين لصيف 2025.

لقد شهد ليفربول انتقال بعض نجومهم إلى الدوري السعودي خلال الآونة الأخيرة، وهم فابينيو (الاتحاد)، وجوردان هندرسون (الاتفاق)، وروبرتو فيرمينو (الأهلي).

ومع ذلك دائمًا تسعى أندية الدوري السعودي إلى ضم لمحمد صلاح، الذي فشل الاتحاد في التوقيع معه بعرض بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني في صيف عام 2023.

في حين أن الدوري السعودي لن يتخلى عن محاولة التعاقد مع صلاح، فمن المتوقع أن يبقى اللاعب الدولي المصري مع الريدز لموسم آخر على الأقل، على الرغم من أن عقده ينتهي في صيف عام 2025.

وبالتالي فإن خطط التعاقد مع صلاح متوقفة في الوقت الحالي، ولكن وفقًا لصحيفة ديلي ميل، فإن السعودية تتطلع إلى ضم اثنين آخرين من ليفربول.

وتابعت الصحيفة أن المهاجم الكولومبي لويس دياز والمدافع الإنجليزي جو جوميز مدرجان الآن في القائمة المختصرة لدوري المحترفين السعودي، وهما لاعبان يواجهان مستقبلًا غير مؤكد تحت قيادة الهولندي آرني سلوت مدرب الريدز الجديد.

وأضاف التقرير أن الأندية المدعومة من صندوق الاستثمارات السعودي تستهدف الآن اللاعبين في ذروة حياتهم الكروية بدلًا من الأسماء البارزة في ذروة لعبهم، وكل من دياز وجوميز مناسبان لهذا المشروع.