 محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق كفر الحما تلبنت قيصر (عزبة شعبان) - بوابة الشروق
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محافظ الغربية يتابع أعمال رصف طريق كفر الحما تلبنت قيصر (عزبة شعبان)

علاء شبل
نشر في: الجمعة 31 مايو 2024 - 10:50 م | آخر تحديث: الجمعة 31 مايو 2024 - 10:50 م

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال رفع كفاءة وإعادة رصف طريق كفرالحما تلبنت قيصر (عزبة شعبان)، حيث يتم توريد وتشغيل طبقه الأساس بكامل طول القطاع؛ تمهيدا لاستلام وتشغيل طبقات الرصف.

وذكر المحافظ، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كافة الأحياء والمدن من أجل إضفاء المنظر الحضاري والجمالي وتيسير حركة المواطنين.

وأكد على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال في قطاع الرصف وصيانة الطرق مع مراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة بالتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن في ضوء الاهتمام بتطوير الخدمات والبنية التحتية لتحقيق خطط التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030 ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل.

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