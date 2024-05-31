جامعة ثالثة في بلجيكا تعلق تعاونها مع إسرائيل

أعلنت جامعة خنت البلجيكة، اليوم الجمعة، تعليق جميع اتفاقيات التعاون الأكاديمي مع إسرائيل، لتكون الثالثة بالبلاد التي تقدم على خطوة مماثلة خلال 3 أيام.

وقال رئيس الجامعة ريك فان دي فالي، في بيان، إن تعليق التعاون الأكاديمي مع إسرائيل يستند إلى "مدى ومدة وطبيعة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية"، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف البيان أن إدارة الجامعة أوقفت جميع التعاون الأكاديمي مع الجامعات والمؤسسات البحثية الإسرائيلية، وأنه رغم عدم إمكانية إنهاء التعاون قانونيا، إلا أن الجامعة ستنسحب من جانب واحد من المشاريع ذات الصلة.

وفي تصريح لوكالة الأنباء البلجيكية الرسمية "بلغا"، قال فان دي فالي إن "جامعة خنت لا تريد أن تكون شريكة في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي التي ترتكب في غزة"، مشددا على أن الجامعة لا ترغب لهذا السبب في التعاون مع الشركاء الضالعين في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وتعد جامعة خنت، ثالث جامعة بلجيكية تعلق التعاون الأكاديمي مع إسرائيل خلال 3 أيام، بعد قرار مماثل من جامعة بروكسل الحرة يوم 28 مايو، وآخر لجامعة أنتويرب يوم 30 من ذات الشهر.

يأتي ذلك في ظل استمرار الاحتجاجات الطلابية التي بدأت مطلع مايو، في جامعات بروكسل وخنت وأنتويرب ولوفين ولييج في بلجيكا، تنديدا بالانتهاكات الإسرائيلية في غزة.