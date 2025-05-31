قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن تقرير "الوكالة الدولية للطاقة الذرية يظهر أن هدف برنامج إيران النووي ليس سلميًّا".

وأضاف نتنياهو، خلال بيان صادر عن مكتبه: تقرير "الوكالة الدولية للطاق الذرية" يظهر أن إيران عازمة على استكمال برنامجها للأسلحة النووية"، بحسب ما أوردته قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل

وأكد مكتب نتنياهو أنه على "المجتمع الدولي أن يتحرك الآن لوقف إيران".

• ماذا تضمن تقرير الوكالة؟

في وقت سابق من اليوم، ذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في تقرير سري إلى الدول الأعضاء اطلعت عليه وكالة "رويترز" للأنباء، أن إيران نفذت في السابق أنشطة نووية سرية بمواد لم تعلن عنها للوكالة التابعة للأمم المتحدة في ثلاثة مواقع كانت قيد التحقيق منذ فترة طويلة.

وجاء في التقرير "الشامل"، الذي طلبه مجلس محافظي الوكالة الدولية في نوفمبر، أن "هذه المواقع الثلاثة، ومواقع أخرى محتملة ذات صلة، كانت جزءا من برنامج نووي منظم غير معلن نفذته إيران حتى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين وأن بعض الأنشطة استخدمت مواد نووية غير معلن عنها".

كما كشف التقرير أن طهران سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، موضحا أنه حتى 17 مايو، خزنت إيران 408.6 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%. وهذه زيادة بواقع 133.8 كيلوجرام منذ آخر تقرير أجرته الوكالة في فبراير.

وأضافت الوكالة أن "إيران جمعت كمية إضافية من اليورانيوم المخصب بنسبة قريبة من المستخدم في سلاح نووي"، داعية طهران للتعاون مع تحقيقاتها.

وتبعد هذه المادة خطوة تقنية قصيرة عن المستويات الصالحة لصناعة أسلحة ونسبتها 90%.