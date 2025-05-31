صحة المنيا تقدم خدمات طبية مجانية لأكثر من 7 آلاف مواطن عبر 6 قوافل

أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أنّ مديرية الصحة واصلت جهودها في تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، ولا سيّما في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وصرّحت الدكتورة نادية مكرم وكيلة وزارة الصحة بالمنيا، بأنه تم خلال شهر مايو الحالي تنفيذ ست قوافل طبية علاجية بعدد من قرى المحافظة، شملت قرية بني قمجر بمركز المنيا، وقريتي الديابة والنورات بمركز أبو قرقاص، قرية دير السنقورية بمركز بني مزار، وقريتي البرشا ودير أبو حنس بمركز ملوي.

وأسفرت تلك القوافل عن تقديم الخدمات الطبية المجانية لـ7068 مواطنًا.

وتضمنت القوافل توقيع الكشف الطبي على المواطنين، إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية، صرف العلاج بالمجان، وتحويل الحالات التي تتطلب مزيدًا من الرعاية الطبية إلى المستشفيات التابعة للمديرية.

وأوضحت الدكتورة وفاء عادل مسئول القوافل الطبية بالمديرية، أن فعاليات القوافل أسفرت عن تقديم الخدمات التالية، 1213 حالات باطنة، 1488 حالة جراحة، 1906 حالات أطفال، 444 حالة نساء، 611 حالات أنف وأذن، 835 حالة جلدية، 22 حالة تنظيم الأسرة، 264 حالات أسنان، 285 حالة طب العيون.

كما تم تقديم 1211 خدمات تحاليل طبية، إجراء موجات صوتية 45 حالة، وأشعة عادية 50 حالة، وكشف مبكر للضغط والسكر 593 مترددا، تحويل للمستشفى 39 حالة لاستكمال العلاج، وتنفيذ ندوات تثقيف صحي لـ 797 مترددا.