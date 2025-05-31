 1000 سائح يزينون سماء الأقصر عبر 50 رحلة بالون طائر بعد استقرار الأحوال الجوية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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1000 سائح يزينون سماء الأقصر عبر 50 رحلة بالون طائر بعد استقرار الأحوال الجوية

محمد راشد
نشر في: السبت 31 مايو 2025 - 11:59 ص | آخر تحديث: السبت 31 مايو 2025 - 11:59 ص

 

حلّقت 50 رحلة بالون طائر، صباح اليوم السبت، في سماء البر الغربي في الأقصر، حاملة على متنها نحو 1000 سائح من جنسيات متعددة، بعد استقرار الحالة الجوية المناسبة لحركة البالون في الهواء الطلق، وسط أجواء آمنة وتدابير احترازية مشددة لضمان سلامة الزائرين.

وكشف مصدر، باتحاد شركات البالون الطائر في الأقصر، لـ"الشروق"، أن الرحلات انطلقت من مدينة القرنة بالبر الغربي، بعد قياس شدة الرياح، وشهدت مشاركة سياح من مختلف أنحاء العالم، من بينهم أفواج قادمة من مدينة الغردقة ضمن رحلات اليوم الواحد.

وأضاف أن الأجواء كانت مفعمة بالفرحة والانبهار بين الركاب، في ظل الانخفاض الذي شهدته نوعا ما درجات الحرارة خاصة في الصباح الباكر.

وأشار المصدر، إلى أن شركات البالون التزمت بتنفيذ جميع الإجراءات الوقائية المعتمدة، والتي شملت تعقيم البالونات قبل الإقلاع، وقياس درجات الحرارة، واستخدام الكمامات والمطهرات، إلى جانب الالتزام بعدد الركاب المسموح به، وفق تعليمات سلطات الطيران المدني، والتحليق داخل الحدود الجغرافية المقررة.

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