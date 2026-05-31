شركة تطوير النفط والغاز الباكستانية: تسجيل 19 اكتشافا منذ عام 2023

أعلنت شركة تطوير النفط والغاز الباكستانية المحدودة أنها سجلت 19 اكتشافا للنفط والغاز في أنحاء أقاليم السند والبنجاب وخيبر بختونخوا منذ عام 2023، في خطوة تمثل دفعة كبيرة لأمن الطاقة في باكستان وتسهم في الحد من الاعتماد على واردات الوقود باهظة التكلفة.

وقالت الشركة في بيان، استنادا إلى وثائق رسمية اطلع عليها موقع "ويلث باكستان"، إن هذه الاكتشافات تمتلك طاقة إنتاجية تقديرية إجمالية تبلغ نحو 17123 برميلا يوميا من النفط و151 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز، وفقا لما ذكرته وكالة اسوشيتد برس الباكستانية.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الاكتشافات إلى توفير بدائل يومية للواردات بقيمة تقارب 2ر1 مليار روبية.

وتم اكتشاف خمسة حقول خلال السنة المالية 2023-2024، مما ساهم في إنتاج 481 برميلا من النفط يوميا و66ر29 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يوميا، مع وفورات متوقعة في فاتورة الواردات اليومية بقيمة 48ر283 مليون روبية.

وتم تسجيل خمسة اكتشافات أخرى في السنة المالية 2024-2025، مما أدى إلى إضافة 947 برميلا يوميا من النفط و49ر34 مليون قدم مكعب قياسي يوميا من الغاز، مع خفض تكاليف الواردات بقيمة 70ر279 مليون روبية يوميا.