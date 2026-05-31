الفلبين وأمريكا تؤكدان مجددا تحالفهما القوي في قمة حول الدفاع بسنغافورة

أكدت الفلبين والولايات المتحدة مجددا "تحالفهما القوي" في أعقاب اجتماع ثنائي رفيع المستوى بين اثنين من كبار مسؤولي الدفاع في البلدين، تم عقده على هامش حوار شانجريلا، الذي استضافه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في سنغافورة أمس السبت، طبقا لما ذكرته وزارة الدفاع الوطني الفلبينية اليوم الأحد.

وتم عقد الاجتماع بين وزير الدفاع الوطني الفلبيني جيلبرتو تيودورو ووزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، في الوقت الذي احتفل فيه البلدان بالذكرى السنوية الـ75 لمعاهدة الدفاع المشترك بين الفلبين والولايات المتحدة، التي تم توقيعها في 30 أغسطس 1951، حسب وكالة أنباء الفلبين اليوم الأحد.

وأكد تيودورو على دعم الفلبين القوي لالتزام الولايات المتحدة بتعزيز الشراكات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأكد تيودورو أيضا على أن الفلبين تقف شاهدة على قوة الشراكات الأمريكية في المنطقة، مشيرا إلى أن تلك الجهود تساهم في تعزيز القدرة على الصمود والردع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حسب وزارة الدفاع الوطني الفلبينية.

ومن جانبه، قال هيجسيث إن الاجتماع هو الخامس بين وزيري دفاع البلدين، مما يؤكد عمق وتماسك التعاون الدفاعي بين الفلبين وأمريكا.



