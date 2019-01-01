السيسي يعلن تحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية إلى حالة حوارية دائمة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن توصيات المؤتمر الوطني للشباب في دورته السابعة، مشيرًا إلى تحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية إلى حالة حوارية دائمة عبر تشكيل مجموعات عمل من شباب البرنامج الرئاسي والأحزاب والجامعات المصرية لتكون على اتصال دائم بالحكومة ومؤسسات الدولة في كل ما هو مطروح للنقاش.

وبدأت مساء أمس الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، فيما شهد اليوم الأربعاء الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي، والتي تضم مشاركين من 29 دولة أفريقية.

كما شهدت الفعاليات عقد المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، وجلسة «اسأل الرئيس»، التي يجيب خلالها الرئيس عن تساؤلات الشباب التي تلقاها من خلال الموقع الإلكترونى وصفحات السوشيال ميديا للمؤتمر.