﻿«ريان أير» تحذر من شطب مئات الوظائف خلال السنوات المقبلة

حذرت شركة الطيران منخفض التكاليف الأيرلندية "ريان أير" من احتمال شطب مئات الوظائف خلال السنوات المقبلة في ظل تراجع أرباحها، وتأخر خطط التوسع نتيجة وقف تشغيل طائرات "بوينج 737 ماكس" في مختلف دول العالم.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "ميشيل أوليري" الرئيس التنفيذي للشركة الأيرلندية القول إن الشركة لديها أكثر من 500 طيار و400 مضيف جوي فوق الاحتياج الفعلي. في الوقت نفسه فإنها ستحتاج إلى تقليل عدد أفراد هذه الفئات التي كانت تعتزم توظيفهم في الصيف المقبل بواقع 600 شخص.

في الوقت نفسه، أكد متحدث باسم "ريان أير" تصريحات "أوليري"، مضيفًا أن حوالي 900 موظف في الشركة سيتأثرون بخطط خفض العمالة.

يذكر أن عدد الطيارين العاملين في "ريان أير" بلغ في مارس الماضي حوالي 5500 طيار، يواجه 10% منهم تقريبًا خط فقدان وظائفهم في ضوء تصريحات "أوليري".

وقال "أوليري" في تصريحاته المسجلة "خلال الأسابيع المقبلة سنبذل قصاري جهدنا لتقليل عدد الوظائف التي سنشطبها إلى أدنى حد، لكن سيكون من المستحيل تجنب شطب بعض هذه الوظائف في هذا الوقت".

كانت "ريان أير" قد حذرت في وقت سابق من احتمال إغلاق بعض مراكزها الأوروبية وتقليص حجم بعضها ردا على أزمة وقف تشغيل طائرات "بوينج 737 ماكس" بناء على قرار سلطات السلامة الجوية في العالم بعد سقوط طائرتين من هذا الطراز خلال 5 أشهر في إندونيسيا وإثيوبيا.

كما أشارت الشركة إلى المخاطر المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، دون الإشارة إلى حجم التأثير الفعلي لهذه الخطوة على عدد الوظائف التي سيتم شطبها.