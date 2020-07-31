طوكيو تسجل 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو، 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي، في تصريح أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية اليوم الجمعة، إن طوكيو حطمت رقمًا قياسيًا خلال يوم واحد للإصابات بفيروس كورونا المستجد بتسجيل 463 إصابة جديدة.

وتجاوزت أحدث الإحصائيات الرقم القياسي السابق خلال يوم واحد والذي بلغ 367 حالة أمس؛ ما يزيد من المخاوف بشأن عودة الإصابة بالعدوى في جميع أنحاء اليابان، والتي رفعت حالة الطوارئ بالكامل في أواخر مايو الماضي.

وطلبت حكومة العاصمة أمس مجددا إغلاق المؤسسات التي تخدم محال بيع المشروبات الكحولية والكاريوكي في وقت مبكر لمنع المزيد من انتشار الفيروس، بدءًا من الاثنين المقبل وحتى نهاية أغسطس.

ويتجاوز المجموع التراكمي للإصابات في العاصمة طوكيو الـ12 ألف حالة، أعلنت طوكيو عن أكثر من نصفها في شهر يوليو الجاري، وارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في جميع أنحاء اليابان إلى 35 ألفا و461 أمس، بما في ذلك نحو 700 إصابة من سفينة دايموند برينسيس السياحية، التي عزلتها السلطات في يوكوهاما فبراير الماضي. وبلغ عدد حالات الوفيات منذ اندلاع الأزمة 1020 شخصا.