الجمارك تسمح باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق قبل وصول البضائع

أصدر وزير المالية قرارًا يسمح للمستورد أو وكيله باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق، وسداد 30% من الضرائب والرسوم الجمركية قبل وصول البضاعة إلى مصر، على أن يتم إجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المستحقة بعد وصول البضاعة، وفقا للتعريفة الجمركية وقت الإفراج..

ونص منشور لمصلحة الجمارك على أنه في حالة إعادة تصدير البضاعة التي سـبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق بشـأنها أو إعدامها، وفقاً للإجراءات القانونية المقررة، تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السـابق تحصـيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام، ودون إجراء مقاصة هذه المبالغ وأي مبالغ تخص بضائع أخرى.

وفى يونيو الماضي أصدر محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتأجيل التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات الجمركية "ACI" إلى أكتوبر المقبل، مع مد التشغيل التجريبي حتى نهاية سبتمبر المقبل، والتي كان من المقرر تطبيق النظام إلزاميا في مطلع الشهر الجاري.