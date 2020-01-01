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أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم المواعيد الجديدة للجولات المتبقية من مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن في وقت سابق تأجيل المسابقات بسبب ارتباط المنتخب الأولمبي بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية «طوكيو 2020».

وأعلن اتحاد الكرة استئناف بطولة الدوري يوم الأربعاء المقبل بمباراتي بيراميدز مع الإسماعيلي، والأهلي مع وادي دجلة، فيما ويلعب الزمالك يوم السبت الموافق 7 أغسطس مع غزل المحلة.

ونشر اتحاد الكرة جدول مباريات الدوري المتبقية، على أن ينتهي يوم 27 أغسطس.

ويتبقى للزمالك 7مباريات في الموسم الحالي للدوري، ويحتل الفريق المركز الأول برصيد 61 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط أمام الأهلي، والذي تتبقى له 8 مباريات.

وجاءت مواعيد مباريات الزمالك المتبقية في مسابقة الدوري الممتاز على النحو التالي:

- الزمالك × غزل المحلة.. السبت 7 أغسطس 7:00 مساءً على ملعب ستاد الإسكندرية.

- الاتحاد السكندري × الزمالك.. الثلاثاء 10 أغسطس 9:00 مساءً على ملعب ستاد الإسكندرية.

- الإسماعيلي × الزمالك.. السبت 14 أغسطس 7:00 مساءً على ملعب الإسماعيلية.

- الزمالك × وادي دجلة.. الثلاثاء 17 أغسطس 9:00 مساءً على ملعب ستاد القاهرة.

- سيراميكا كليوباترا × الزمالك.. الجمعة 20 أغسطس 9:00 مساءً على ملعب ستاد السويس الجديد.

- الزمالك × الإنتاج الحربي.. أحد يومي 23 أو 24 أغسطس على ملعب ستاد القاهرة.

- البنك الأهلي × أسوان.. أحد يومي 26 أو 27 أغسطس على ملعب بتروسبورت.