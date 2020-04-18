 كوريا الجنوبية تسجل 1539 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
السبت 31 يوليه 2021 10:15 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن تكسر مصر رقمها التاريخي بتحقيق أكثر من 5 ميداليات أوليمبية في أولمبياد طوكيو؟
النتـائـج تصويت

كوريا الجنوبية تسجل 1539 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سول - د ب أ
نشر في: السبت 31 يوليه 2021 - 10:04 ص | آخر تحديث: السبت 31 يوليه 2021 - 10:04 ص

تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا (كوفيد-19) إلى ما يزيد قليلا عن 1500، اليوم السبت، إلا أن الموجة الرابعة من الإصابات تظهر علامات قليلة على التراجع رغم مرور أسابيع على فرض أشد القيود صرامة لاحتواء الفيروس في منطقة سول الكبرى.

وسجلت كوريا الجنوبية 1539 إصابة جديدة بكوفيد-19، من بينها 1466 إصابة محلية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 198 ألفا و345 إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

يذكر أن حصيلة اليوم السبت تأتي بعد تسجيل حصيلة بلغت 1710 أمس الجمعة.

كما سجلت السلطات الكورية الجنوبية ست حالات وفاة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 2095، بمعدل وفيات يبلغ 1.06%، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك