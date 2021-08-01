محافظ الإسكندرية يكلف رؤساء الأحياء بإزالة إشغالات الطريق

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، بتنفيذ حملات إزالة إشغالات الطريق وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق العام، لعدم إعاقة حركة المرور والمارة وللحد من هذه الظاهرة المسيئة للمظهر الحضاري للمدينة، مؤكدا الاستمرار في تطبيق حملات الإجراءات الاحترازية مع التشديد على أصحاب المحال والمقاهي بضرورة تواجد أجهزة لقياس درجات الحرارة، وتوفر المطهرات والمعقمات وإلزام مرتاديها بارتداء الكمامات مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، شن حي منتزه أول برئاسة المهندسة جيهان مسعود رئيس الحي، حملة مكبرة في شوارع (حسن أمين سيدي بشر الترام، وخالد بن الوليد، طريق الجيش، والأرمن من شارع ٤٥، والقاسمي من شارع ٤٥)، أسفرت عن التحفظ على 33 محضر إشغال طريق متنوعة معيقة لحركة المارة بالشوارع، وذلك لفرض هيبة الدولة ومنع التعدي على حرم الطريق العام، كما قامت أجهزة الحي بحل شدة خشبية بمنطقة المراغي للقضاء على بناء مخالف في المهد.

وعلى الصعيد ذاته، نفذ حي غرب بقيادة المهندسة سحر شعبان، رئيس الحي، حملة للحد من انتشار إشغالات الطريق في شوارع الحي، وتم خلالها التحفظ على عدد من الشيش في المقاهي تم التحفظ عليها تحرير محاضر للمخالفين، ورفعت الحملة كافة إشغالات الطريق بشارع النيل وميدان باب سدرة.

وفي حي شرق، شنت الأجهزة التنفيذية، برئاسة محارب هيلع رئيس الحي، عدة حملات على شوارع شارع مصطفى كامل باكوس، وشارع الفتح وشارع طمازين وشارع القومية العربية، بالإضافة إلى إزالة الإشغالات من طريق الكورنيش، وأسفرت عن تحرير 29 مخالفة منها مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم الاهتمام بالنظافة العامة ومخالفات تموينية، وعدم تامين بيئة العمل ومخالفات لمخالفة قانون العمل، كما ضبطت إدارة إشغال الطريق بالحي ٤٥ حالة إشغال مختلفة وتم إيداعها في شرطة المرافق، وأغلقت لجنة الغلق كافيه كائن في شارع الإذاعة باكوس، وتم فرض غرامات فورية على المخالفين قُدرت بمبلغ ٢٧ ألف جنيه.

وخلال الحملات المكبرة التي شنها حي وسط برئاسة رجب النقيدي رئيس الحي، أثناء المرور والتفتيش على المنشآت المخالفة بشوارع "كلية الطب، قيصر، سكر والبخت، محرم بك، محطة الرمل، طريق الحرية، فؤاد، والإسكندراني"، وضبط 20 حالة إشغال، والتحفظ على 44 شيشة، كما تم التحفظ على مكبرات الصوت الخاصة بالباعة الجائلين.

وفي حي عامرية ثان، قاد اللواء أشرف بهجت رئيس الحي حملة مكبرة بنطاق قرية الجزائر والطريق الصحراوي، تم خلالها رفع 20 حالة إشغال طريق وتغريم عدد من المواطنين لعدم ارتداء كمامات.

وواصل حي الجمرك حملاته الصباحية لإزالة الإشغالات بنطاق الحي، والتي استهدفت ميدان التحرير وعرابي، وإسحاق النديم، والقائد جوهر، وأبي الدرداء، وقد أسفرت الحملة عن إزالة التعديات وضبط 61 حالة إشغال.