رئيس الحكومة الليبية يتابع الأوضاع الأمنية والصحية والخدمية في البلاد

تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبية الأوضاع الأمنية والصحية والخدمية في البلاد في ظل ما تشهده البلاد في الظروف الراهنة، خلال اجتماع موسع عقده داخل ديوان رئاسة الوزراء ضم عدد من الوزراء، والوكلاء، ومديري المؤسسات المركزية.



واستهل الدبيبة - بحسب قناة 218 الليبية - الاجتماع بالاستماع لتقرير قدمه وزير الداخلية خالد مازن؛ عن الوضع الأمني بمنطقة الطريق الساحلي، كما قدم وزير الصحة علي الزناتي موقفًا تفصيليًا للوضع الوبائي في البلاد.



فيما قدم وكيل وزارة الرياضة تقريرًا حول نتائج لجنة التحقيق المشكلة من وزارة الرياضة بشأن الأحداث التي صاحبت مشاركة ليبيا في بطولة أفريقيا لكرة القدم المصغرة التي أُقيمت في دولة نيجيريا.



وأصدر الدبيبة تعليماته للوزارات المختصة لمتابعة هذه الملفات وتقديم تقرير مفصل بخصوصها، كما تطرق المجتمعون إلى ضرورة البدء في تنفيذ عدد من المشاريع العاجلة عن طريق الأجهزة التنفيذية التابعة للحكومة.