محافظ قنا يستقبل لجنة مجلس الوزراء المكلفة بمتابعة مشروعات حياة كريمة

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اليوم السبت، أعضاء اللجنة المشكَّلة من ممثلي مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية، والهيئة العامة للتخطيط العمراني وهيئة المساحة، برئاسة المهندس أحمد حسن ممثل مبادرة حياة كريمة بمجلس الوزراء.

يأتي ذلك بهدف متابعة موقف الأراضي المقترحة لإقامة وحدات سكنية ملائمة ولائقة للمواطنين المستحقين بقرى مراكز أبوتشت وفرشوط ودشنا والوقف وقوص، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصري المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور كل من حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس تامر سعيد سكرتير عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية ومن الجهات المختصة.

وأوضح محافظ قنا تحديد ٢٠ موقعًا مقترحًا لإقامة الوحدات السكنية لأهالينا في القرى المستهدفة، وتم عرضها على أعضاء اللجنة خلال الاجتماع، موجها المسئولين بسرعة إعداد تقرير تفصيلي حول موقف المرافق بالنسبة للمواقع المقترحة، مؤكدا أن هذا المشروع يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لدوره فى توفير سكن كريم للأسر الأولى بالرعاية .

وعقب الاجتماع بدأ أعضاء اللجنة فى معاينة المواقع المقترحة لإنشاء الوحدات السكنية؛ للوقوف على مدى ملاءمتها وتوافر المرافق الأساسية بها لتنفيذ المشروع وكذلك التأكد من صلاحيتها ووجوها داخل الأحوزة العمرانية من خلال مراجعة إحداثيات كل موقع على الطبيعة، تمهيدا لتسليمها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة لبدء التنفيذ.

وقدم محافظ قنا شكره لأعضاء اللجنة لحرصهم على متابعة موقف أراضي الوحدات السكنية في مختلف قرى المحافظة حتى يتسنى الانتهاء منها على الوجه الأكمل وفي أسرع وقت ممكن.