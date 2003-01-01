لم يكن انسحاب مصارعي الجودو الجزائري فتحي نورين، والسوداني محمد عبدالرسول، قبل أيام في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في طوكيو، رفضا لمقابلة مصارع إسرائيلي، هو الأول من نوعه في البطولة التي تقام كل 4 سنوات، وكذلك البطولات الرياضية الأخرى، حيث سبقهما العديد من اللاعبين العرب الذي رفضوا المشاركة أمام لاعبين إسرائيليين؛ رفضا للتطبيع مع الدولة العبرية.

تستعرض "الشروق" أبرز اللاعبين العرب الذي رفضوا الذهب إعلاءً للقضية الفلسطينية.

- بدأت مسيرة الانسحابات في عام 1991، حينما رفض لاعب الجودو الجزائري مزيان دحماني، المشاركة في بطولة العالم للجودو المقامة في برشلونة، بعدما أوقعته القرعة أمام لاعب إسرائيلي، وتكرر الأمر من اللاعب نفسه في دورة الألعاب الأولمبية المقامة في إسبانيا عام 1992.

- عام 2003، رفض مصارع الجودو الجزائري عمر رباحي، نزال لاعب إسرائيلي وقع أمامه في قرعة بطولة العالم.

- في 2009، رفض نجم كرة القدم المغربية مروان الشماخ، مرافقة فريقه "بوردو" الفرنسي إلى إسرائيل، لمقابلة نادي "مكابي حيفا" في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وأشار إلى السبب في ذلك كونه "مسلم وعنده مشاعر ولا يقبل ما يفعله الإسرائيليون في فلسطين".

- في 2003، رفض أحمد حسن، نجم الكرة المصرية، اللعب لصفوف فريق "جلطة سراي" التركي، بعد أن قيدت إدارة النادي التركي، حاييم بن ريفيفو، اللاعب الإسرائيلي في صفوف الفريق.

- وفي 2011، انسحبت المصارعة الجزائرية مريم بن موسى، من بطولة العالم التي أقيمت في إيطاليا، بعد أن أوقعتها القرعة مع لاعبة إسرائيلية، وفي نفس البطولة، رفضت المبارزة التونسية عزة بسباس، لعب المباراة النهائية مع نظيرتها الإسرائيلية نعوم مريتس.

- وفي عام 2012، أعلن منتخب مصر الهوكي المصري، رفضه اللعب ضد إسرائيل في بطولة العالم للهوكي التي أقيمت في أورجواي.

- وفي بطولة رومانيا المفتوحة للمعاقين عام 2012، انسحب الكويتي عوض الحربي بطل تنس الطاولة للمعاقين، من نصف النهائي رفضا للعب أمام منافسه الإسرائيلي جيفا ليران.

- وتكرر الأمر في عام 2013، حين انحسب عبدالله الفرهود لاعب التايكوندو، من بطولة السويد الدولية، رفضا لمواجهة لاعب إسرائيلي.

- وفي البطولة الدولية للملاكمة بروسيا عام 2019، انسحبت الملاكمة التونسية ميساء العباسي من نزال لاعبة إسرائيلية أوقعتها القرعة أمامها.