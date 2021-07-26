خبراء الأرصاد: اليونان لا زالت تعاني من ارتفاع قياسي في درجات الحرارة

أشارت التوقعات إلى أن درجات الحرارة المرتفعة في اليونان سوف تستمر حيث وصلت درجات الحرارة في بعض الأماكن إلى 43 درجة مئوية على مدار الثلاثة أيام الماضية.

ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن درجات الحرارة يمكن أن تصل إلى 46 درجة مئوية أثناء النهار خلال مطلع الأسبوع وفي الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في رودس إلى نحو 44 درجة مئوية يوم الثلاثاء.

وما زال الطقس مرتفعا في المساء أيضا خصوصا في المناطق الحضرية، فيما وصلت درجات الحرارة إلى أعلى من 30 درجة مئوية، ودفع الحر بعض خبراء الأرصاد الجوية إلى وصف الوضع بأنه "موجة حارة تاريخية".

وجرى وضع الدفاع المدني اليوناني على أهبة الاستعداد عقب اجتماع طارئ عقد في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

وأقامت الجهات المعنية خياما وحاويات مكيفة الهواء في مخيمات تسجيل المهاجرين في بحر إيجة شرقي البلاد، وفتحت البلدات القاعات مكيفة الهواء أمام السكان الذين ليس لديهم أجهزة تكييف هواء في المنازل.