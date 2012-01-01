نجمة الجمباز بايلز تنسحب من النهائي بمسابقتي حصان القفز والمتوازي مختلف الارتفاع بالأولمبياد

أعلن الاتحاد الأمريكي للجمباز اليوم السبت أن النجمة سيمون بايلز لن تشارك في الدور النهائي لكل من مسابقتي حصان القفز والمتوازي مختلف الارتفاع ضمن منافسات الجمباز الفني في دورة الألعاب الأولمبية المقامة بالعاصمة اليابانية طوكيو، وذلك "بعد مزيد من المشاورات مع الطاقم الطبي."



وذكر الاتحاد في بيان أن بايلز /24 عاما/ :"ستواصل الخضوع للتقييم بشكل يومي للوقوف أيضا على إمكانية مشاركتها في منافسات النهائي بمسابقتي الحركات الأرضية وعارضة التوازن."



وأضاف :"مازلنا نحترم موقف سيمون، التي تواصل التعامل مع هذا الموقف بشجاعة ومرونة."



وكانت بايلز قد انسحبت يوم الثلاثاء الماضي من مسابقة الفرق ثم انسحبت أمس الأول الخميس من مسابقة الفردي العام للسيدات للتركيز على صحتها الذهنية.



وكانت بايلز، المتوجة أربع مرات في أولمبياد ريو 2016، تسعى إلى أن تصبح أول لاعبة تحافظ على اللقب الأولمبي في مسابقة الفردي العام منذ أن حققت فيرا تشاسلافسكا لاعبة تشيكوسلوفاكيا ذلك الإنجاز في دورتي 1964 و1968 الأولمبيتين.