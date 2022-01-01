السلطات اليابانية تصدر إنذارا للمحافظات بسبب ارتفاع الحرارة

أصدرت السلطات اليابانية، إنذارا للمحافظات التي تمتد من شمال شرقي البلاد وحتى المناطق الغربية من ضربات الشمس في ظل ارتفاع درجات الحرارة اليوم الأحد.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) في نشرتها اليوم أنه حتى الساعة الـ11 صباحا (بالتوقيت المحلي)، وصلت درجات الحرارة إلى 36.5 درجة مئوية في محافظتي "إيشيكاوا" بوسط اليابان، و"أوساكا" غربي اليابان، في حين بلغت درجة الحرارة في وسط العاصمة طوكيو 33.5 درجة مئوية، وقد تتجاوز درجات الحرارة في الكثير من المناطق خلال فترة النهار 35 درجة مئوية.

وأشارت الشبكة اليابانية إلى ضرورة أخذ المواطنين الاحتياطات ضد ضربات الشمس من خلال تجنب ممارسة الرياضة والبقاء في الداخل واستخدام المكيفات ونزع الكمامات في الخارج في حالة عدم تحدثهم مع الآخرين.

وذكرت أنه من المتوقع أن تهطل أمطار غزيرة على منطقة "شيكوكو" غربي البلاد وطوكيو والمحافظات المحيطة في وقت لاحق اليوم، حيث دعت وكالة الأرصاد الجوية المواطنين إلى البقاء حذرين من إمكانية حدوث انهيارات طينية وارتفاع منسوب الأنهار ووقوع فيضانات، علاوة على هبوب رياح قوية.