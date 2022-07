أمير سعودي يسخر من سؤال صحفي أمريكي حول تعمد الرياض إصابة بايدن بكورونا: يستحق جائزة بوليتزر

علق الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد، على سؤال صحفي أمريكي حول ما إذا كانت الرياض قد تسببت بشكل متعمد بإصابة الرئيس الأمريكي جو بايدن بفيروس كورونا، قائلًا بسخرية إنه يستحق جائزة "بوليتزر".

وأعاد بن مساعد نشر المقطع الذي سأل الصحفي فيه منسق الاتصالات الخارجية في البيت الأبيض، جون كيربي، عن دور محتمل للسعودية بإصابة بايدن بالفيروس، كما زعم.

👏👏👏🤦‍♂️In my opinion, this journalist deserves Pulitzer Prize for Journalism. No need to search for nominees for the prize. @PulitzerPrizes https://t.co/WekJJEwQwf

وعلق الأمير السعودي على السؤال بتغريدة ساخرة على صفحته الرسمية على موقع تويتر قال فيها: "برأيي هذا الصحفي يستحق جائزة بوليتزر للصحافة".

وتابع بن مساعد قائلًا: "لا تحتاجون (بوليتزر) للبحث عن مرشحين للجائزة".

وكان قد استبعد كيربي بشكل مطلق فرضية تعمد الرياض إصابة بايدن بكورونا مشيرًا إلى أن هذه الفكرة "سخيفة"، ولا يجب التعامل معها إلا على هذا الأساس.

John Kirby is asked if the government has ruled out the possibility that the Saudi government deliberately exposed Biden to COVID:



"The idea that a foreign nation state would deliberately try to infect the President of the United States with a virus is ludicrous." pic.twitter.com/FSbn62Qafn