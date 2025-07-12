 اجتماع سوري إسرائيلي في أذربيجان تزامنا مع زيارة أحمد الشرع لباكو - بوابة الشروق
السبت 12 يوليه 2025 10:52 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمصير وسام أبو علي في المرحلة المقبلة؟


النتـائـج تصويت

اجتماع سوري إسرائيلي في أذربيجان تزامنا مع زيارة أحمد الشرع لباكو

وكالات
نشر في: السبت 12 يوليه 2025 - 9:51 م | آخر تحديث: السبت 12 يوليه 2025 - 9:51 م

كشفت مصادر دبلوماسية في دمشق قولها إن وفد سوري وإسرائيلي قد يلتقون في أذربيجان بالتزامن مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى باكو، لكنه لن يشارك فيه شخصيًا.

ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع، بحسب المواقع العبرية التي نقلت عن الوكالة الامريكية، الوجود الإسرائيلي في سوريا، وهو محور الخلاف في محادثات التطبيع بين الجانبين.

وقد شكّلت أذربيجان، التي تربطها علاقات وثيقة بإسرائيل، في الأسابيع الأخيرة منصةً لمزيد من المحادثات السرية، بما في ذلك بين مسؤولين إسرائيليين وأتراك، في محاولة لتخفيف التوترات الإقليمية المحيطة بحكم الشرع الجديد في دمشق، بحسب وكالة معاً الفلسطينية.


هذا التقرير الصادر من أذربيجان إلى ما نُشر في وقت سابق من هذا الأسبوع على موقع الجمهورية، والذي أفاد بعقد اجتماع بين الرئيس السوري الشرع ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي ، في أبوظبي.

وزعم مصدران - أحدهما سوري مشارك في العملية والآخر دبلوماسي إقليمي - أن هذا ليس الاجتماع الأول من نوعه.

ولم تؤكد تل أبيب هذا الاجتماع، لكنها لم تنفِه أيضًا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك