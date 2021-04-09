ميانمار تمدد حالة الطوارئ لمدة 6 أشهر حتى فبراير

أعلنت الحكومة العسكرية في ميانمار، اليوم الأحد، تمديد حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر أخرى حتى أول فبراير 2023، قائلة إن البلاد بحاجة إلى مزيد من الوقت للعودة إلى الاستقرار والتحضير للانتخابات.

ووافق القائم بأعمال الرئيس مينت سوي على طلب قائد الجيش مين أونج هلاينج بتمديد الطوارئ في اجتماع مجلس الدفاع والأمن الوطني في العاصمة نايبيداو، والذي تمت خلاله مناقشة أنشطة النظام على مدى الأشهر الـ18 الماضية والوضع السياسي الحالي، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقال مين أونج هلاينج: "هناك حاجة إلى الترتيبات اللازمة للمنظمات ذات الصلة بما في ذلك لجنة الانتخابات الاتحادية. يجب على الأحزاب السياسية أيضا إجراء تغييرات مناسبة للنظام الانتخابي الجديد ويحتاج الشعب أيضا إلى تثقيف واسع النطاق حوله لذلك،و نحتاج إلى مزيد من الوقت للاستعدادات".

وتم إعلان حالة الطوارئ لأول مرة في فبراير 2021، بعد أن أطاح الجيش بالحكومة المدنية بقيادة أون سان سو تشي.

وفي يناير هذا العام، مدد مين أونج هلاينج حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر وعين نفسه رئيسا للوزراء.

وفي الأسبوع الماضي، أعدم المجلس العسكري أربعة نشطاء في أول استخدام لعقوبة الإعدام منذ أكثر من ثلاثة عقود، وقتل أكثر من 2100 مدني منذ الانقلاب، وفقا لجمعية مساعدة السجناء السياسيين.