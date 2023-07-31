السعودية: ضبط 4 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 87 كيلوجرام حشيش

قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع ظهران الجنوب بمنطقة عسير في المملكة العربية السعودية، على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم 87 كيلوجرامًا من مادة الحشيش، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية، بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أية نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدة أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.