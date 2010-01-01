ميقاتي: اشتباكات مخيم عين الحلوة مرفوضة ويجب احترام أصول الضيافة

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إن توقيت الاشتباكات الفلسطينية في مخيم عين الحلوة، في الظرف الاقليمي والدولي الراهن «مشبوه»، ويندرج في سياق المحاولات المتكررة لاستخدام الساحة اللبنانية، لتصفية الحسابات الخارجية على حساب لبنان واللبنانيين.



وبحسب ما نشرته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، مساء الاثنين، أضاف «ميقاتي» أن «تزامن هذه الاشتباكات مع الجهود التي تبذلها مصر لوقف الخلافات الفلسطينية - الفلسطينية، هو في سياق الرسائل التي تستخدم الساحة اللبنانية منطلقا لها».



ونوه أن «هذه الاشتباكات مرفوضة لعدة أسباب؛ أولها أنها تكرس المخيم بؤرة خارجة عن سيطرة الدولة، وهذا أمر مرفوض بالمطلق، ويتطلب قرارا صارما من القيادات الفلسطينية، باحترام السيادة اللبنانية والقوانين ذات الصلة وأصول الضيافة».



وأشار إلى أن «هذه الاشتباكات تشكل ضربة في صميم القضية الفلسطينية، التي سقط من أجلها آلاف الشهداء، وقدم لأجلها الشعب الفلسطيني التضحيات الجسام في الوطن والشتات».



وطالب القيادات الفلسطينية بالتعاون مع الجيش؛ لضبط الوضع الأمني، وتسليم العابثين بالأمن إلى السلطات اللبنانية، قائلًا إن «ذلك المدخل الطبيعي لإعادة بسط الأمن والاستقرار داخل المخيم وفي محيطه، كما في سائر المخيمات الفلسطينية في لبنان».



وطلب من الجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية ضبط الوضع في المخيم، لما فيه مصلحة لبنان واللاجئين الفلسطينيين على حد سواء.



ولفت إلى أن «حكومة بلاده تعمل جاهدة لتحسين ظروف عيش اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، عبر إقرار الاستراتيجية الوطنية للاجئين الفلسطينيين، إلا أنه على جميع الجهات الفلسطينية المعنية إنهاء ظاهرة الاشتباكات المتكررة».



واندلعت الاشتباكات داخل المخيم يوم السبت، عندما قُتل عضو في جماعة «الشباب المسلم» الإسلامية، حسبما ذكرت وكالة «فرانس برس» نقلا عن مصدر لم تسمه داخل المخيم. وأضافت أن ستة آخرين بينهم زعيم الجماعة أصيبوا.



واستمرت التوترات في التصاعد حتى يوم الأحد، وبلغت ذروتها بوفاة قائد فتح، أشرف العرموشي، وأربعة من مساعديه.



ونددت فتح في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» بـ«جريمة شنيعة وجبانة»، تستهدف زعزعة «أمن واستقرار» المخيمات الفلسطينية في لبنان.



وقالت الرئاسة الفلسطينية إن «أمن المخيمات خط أحمر، ولا يجوز لأحد تخويف شعبنا والتلاعب بأمنه».