 تقديم خدمات طبية لـ269 مواطنا بقافلة سكانية في أبو حمص بالبحيرة - بوابة الشروق
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تقديم خدمات طبية لـ269 مواطنا بقافلة سكانية في أبو حمص بالبحيرة

خميس البرعى
نشر في: الإثنين 31 يوليه 2023 - 8:54 م | آخر تحديث: الإثنين 31 يوليه 2023 - 8:54 م

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، جهود المحافظة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية، وتمكين مواطني القرى من الحصول على كل الخدمات الأساسية والمقومات والاحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وذكرت بلبع، في بيان لها اليوم، أن وحدة السكان بالمحافظة، نفذت بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو حمص ومؤسسة راعي مصر، قافلة سكانية شاملة بقرية بركة غطاس.

وجاء ذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تم خلالها تقديم خدمات طبية لعدد 269 حالة بمختلف التخصصات (عظام - باطنة - رمد - تحاليل - أطفال).

كما تم رش 72 رأس ماشية، وتجريع 60 رأس أغنام، بالإضافة الى استكتاب 12 دارس محو أمية، وتوفير سيارة أسطوانات غاز وسلع تموينية مدعمة.
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